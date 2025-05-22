Губернатор Клычков: интернет отключили в Орловской области из-за атаки БПЛА

сегодня в 10:10

В Орловской области приняли решение отключить мобильный интернет и связь. Это связано с угрозой атаки вражеских беспилотников, сообщил губернатор региона Андрей Клычков.

Он отметил, что атаки на область продолжаются. Только за прошедшую ночь силы ПВО уничтожили более 20 украинских дронов. Из-за этого ВС РФ приняли решение об отключении связи и мобильного интернета.

«Решение непростое, но необходимое. Прошу отнестись с пониманием — обеспечение безопасности жителей, предприятий и инфраструктуры важнее всего», — написал Клычков в Telegram-канале.

Он уверил жителей, что это временная мера. Как только позволит оперативная обстановка, доступ будет восстановлен в полной мере.

За ночь дежурные средства ПВО уничтожили 105 вражеских беспилотников в небе над Россией. Их ликвидировали с 00:00 до 05:30 четверга.