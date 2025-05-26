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Режим «Внимание по БПЛА» введен в подмосковном Жуковском

В подмосковном городском округе Жуковский введен режим «Внимание по БПЛА». При введении сигнала «Опасность БПЛА» жителям рекомендовано по возможности оставаться дома и не подходить к окнам, сообщается в Telegram-канале «Радар Жуковский» , созданном местными властями.

Людям, которые находятся на улице во время действия режима «Опасность БПЛА», следует зайти в ближайшее здание, подземный переход или паркинг. Находиться в безопасном месте нужно до отбоя соответствующего сигнала.

Поздним вечером 25 мая и ночью 26 мая российские военные отражали налет украинских дронов на Москву. Об уничтоженных БПЛА сообщал мэр Москвы Сергей Собянин.

Ранее Минобороны докладывало, что почти за сутки над российскими регионами сбили 145 украинских дронов.