В 15 округах Подмосковья проведен ремонт ограждений на дорогах

Специалисты Мосавтодора отремонтировали поврежденные тросовые, перильные и металлические барьерные ограждения на 17 региональных дорогах в 15 городских округах, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.

Ограждения восстановили на ряде шоссе — Старосимферопольском шоссе у СНТ Изумруд г. о. Серпухов, Ивантеевском шоссе в Ивантеевке, Носовихинском шоссе в Балашихе, Каширском шоссе в Домодедове (52-й км) и Ленинском округе (31-й км), а также в Мытищах на Волковском шоссе и Олимпийском проспекте.

Также ремонтные работы провели и починили ограждения на ул. 20 Января в Можайске, проспекте Мира во Фрязине, ул. Гагарина в Жуковском, Южном обходе Подольска, проспектах Пацаева и Ракетостроителей в Долгопрудном, а также на ул. Гаршина в поселке городского типа Томилино г. о. Люберцы, ул. Шоссейной в селе Михайловская Слобода Раменского округа, на дорогах в квартале Свистуха Химок и в деревне Волосово г. о. Чехов.

«Ограждения монтируются для повышения безопасности и снижения вероятности ДТП. Пешеходные ограждения — на опасных участках дорог, где пешеходы могут выйти на проезжую часть, не допускают заезд транспортных средств на тротуар и порчу зеленых насаждений. Тросовые ограждения устанавливаются для разделения транспортных потоков, а барьерные ограждения снижают вероятность съездов с дороги», — пояснили в ведомстве.

В Минтрансе Подмосковья отметили, что обследование элементов, влияющих на безопасность дорожного движения, проводится регулярно. При необходимости специалисты Мосавтодора проводят их ремонт.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями.

По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.