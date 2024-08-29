сегодня в 10:09

Участок метро «Саларьево» — «Новомосковская» снова открыли для пассажиров

Движение на участке столичного метро от станции «Саларьево» до «Новомосковской» снова открыто. Ограничения движения вводились с 24 по 28 августа для подготовки к запуску новой станции метро «Потапово». Об этом сообщает пресс-служба московского Дептранса.

Сейчас поезда по маршруту ходят согласно прежнему режиму.

Для москвичей с 24 по 28 августа запускали компенсационный маршрут. На линию вышли 110 транспортных средств и 500 водителей.

В будние дни автобусы ходили с интервалом 30 секунд. В выходные чуть дольше — две минуты. Чтобы автобусы довозили пассажиров до нужного места быстрее, ввели временные выделенные полосы.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов говорил, что «Потапово» будет отапливаться четырьмя вентиляционными установками. Они обеспечат пассажиров станции метро комфортом.