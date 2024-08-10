Ефимов: станцию метро «Потапово» обеспечат теплом 4 вентиляционные установки

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов сообщил, что наземная станция метро «Потапово» будет отапливаться четырьмя вентиляционными установками, которыми оборудуют объект для комфорта пассажиров.

«Потапово» станет первой станцией московского метро, которую оборудуют такими вентиляционными установками.

«На крыше станции „Потапово“ смонтированы 4 вентиляционные установки общей мощностью 2 МВт. Они обеспечат обогрев платформы и вестибюлей в холодное время года. Также на станции дополнительно утеплили вестибюли и использовали двойные стеклопакеты на путевых стенах для минимизации теплоотдачи», — рассказал Ефимов.

Метро «Потапово» находится в Коммунарке Новомосковского административного округа. К настоящему времени строители успели провести основные работы и уже занимаются отделкой, а также монтажом и настройкой инженерного оборудования.

«Фасад станционного комплекса имеет большую площадь остекления. Это обеспечит максимальную освещенность интерьера и позволит в вечернее время выходить световому потоку, благодаря чему будут создаваться визуальные эффекты снаружи и внутри здания», — отметил руководитель департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

Появление станции «Потапово» благоприятно отразится на жизни почти 170 тыс. человек, проживающих в Коммунарке, а у 27 тыс. жителей населенного пункта метро будет в пешей доступности, что также улучшит качество их жизней.

Ранее Собянин проинспектировал участок Сокольнической линии от станции «Новомосковская» до станции «Потапово» и поучаствовал в открытии участка магистрали Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе от метро «Новомосковская» до улицы Эдварда Грига.