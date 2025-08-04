сегодня в 16:01

У россиян не вышло улететь в Армению на концерт Джей Ло из-за отмены самолета

Фанаты Дженнифер Лопес не смогли улететь на ее выступление из Сочи в армянский Ереван и понесли убытки в размере нескольких сотен тысяч рублей. Рейс много раз переносили, а потом и вовсе отменили, сообщает SHOT .

Поклонники американской артистки долго собирались поехать на ее концерт в Ереван. В день вылета рейс перенесли на семь часов. Путешественники в тот момент еще успевали попасть на выступление.

Однако затем началась пересменка членов экипажа. Улететь вовремя путешественники не смогли.

Россиян трижды приглашали на посадку. Но рейс в конце был отменен. Причины не назывались.

Путешественники пожаловались на произошедшее в авиационную компанию. Инцидент планируют рассмотреть на протяжении недели.