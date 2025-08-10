Turkish Airlines не загрузила 730 мест багажа на 5 рейсов из Антальи в Москву

Пассажиров, которые прилетели 9 и 10 августа в Москву рейсами из Антальи, предупредили, что в городе вылета в самолеты не загрузили их багаж, сообщает пресс-служба аэропорта Внуково.

Всего в Турции осталось 730 мест багажа пяти разных рейсов, которые прибыли во Внуково ночью с 9 на 10 августа. Это рейсы ТК-3050, ТК-211, ТК-3002, ТК-3160 и ТК-3038.

Turkish Airlines принесла пассажирам извинения за доставленные неудобства. Компания организует доставку непогруженного багажа рейсом TK-419 из Стамбула.

Пассажиров попросили следить за обновлениями, а также обращаться в круглосуточную службу розыска багажа во Внукове по телефону: +7 (495) 436-77-60. С собой нужно взять документы, удостоверяющие личность, посадочный талон и багажную бирку.

Это уже не первый такой случай. Ранее Turkish Airlines также не загрузила 274 места для чемоданов на четырех самолетах из Антальи.