Turkish Airlines не загрузила 274 места для чемоданов на 4 самолетах из Антальи

Авиакомпания Turkish Airlines не загрузила 274 места багажа на четырех рейсах из Антальи, которые прилетают в Москву. Об этом сообщает пресс-служба Международного аэропорта Внуково.

На рейс ТК 3152 не загрузили 99 мест багажа, на ТК 3140 — 101, на ТК 1231 — 14, на ТК 3024 — 60.

Представители Turkish Airlines извинились за неудобства. Будет отправлен досылочный рейс. Информацию о времени прибытия и месте получения багажа раскроют работники воздушной гавани.

25 июля прилетевшие из Стамбула в РФ пассажиры узнали, что их багаж забыли в Турции. Они рассказали, что фирма отправляет вещи раз в несколько дней.