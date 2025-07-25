Россияне пожаловались, что Turkish Airlines оставила их чемоданы в Турции

Прилетевшие из Стамбула в Россию пассажиры с удивлением обнаружили, что их багаж остался в Турции. Они пожаловались, что авиакомпания Turkish Airlines отправляет вещи раз в несколько дней, сообщает Baza .

Пассажиры рейса Стамбул-Казань вернулись в Россию несколько дней назад. Они сообщили, что по прилете не получили свой багаж. Люди обратились с жалобами к представителям аэропорта.

Пассажирам рассказали, что данный случай не единственный. По данным представителя аэропорта, многие рейсы из Турции прилетают без багажа, начиная с 7 июля.

Авиакомпания же заявила, что «накапливает» вещи россиян в хабе в Стамбуле, а затем отправляет их большими партиями. По словам некоторых пассажиров, их даже не взяли на рейс, чтобы освободить вес под дополнительное топливо. Им предложили перенести рейс в обмен на бонусы.

В итоге некоторым россиянам приходится ждать свой багаж до пяти дней. Недовольные пассажиры даже готовятся написать жалобу на авиакомпанию.

Некоторые россияне предположили, что багаж задерживают из-за участившихся отмен и задержек рейсов в российских аэропортах.

Ранее тысячи россиян не могли получить свой багаж, отправленный рейсами Turkish Airlines. Это связали с транспортным коллапсом в аэропортах.