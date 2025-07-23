Более тысячи россиян не получили багаж на рейсах Turkish Airlines

Это связано с транспортным коллапсом в аэропортах. На данный момент компания избегает конкретных ответов о том, когда пассажиры смогут вернуть свои вещи.

Так, несколько рейсов Turkish Airlines, направлявшихся в Москву и Санкт-Петербург из Антальи, Даламана и других городов, прибыли без багажа. Пассажиры сообщают о трудностях с поиском представителей авиакомпании, а те, кого удалось найти, не могли предоставить информацию о сроках доставки утерянного багажа в Россию.

За минувший месяц это не первая подобная ситуация с багажом на рейсах турецкой авиакомпании.