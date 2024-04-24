Турецкая авиакомпания предложила туристам аннулировать билеты в Мексику

Турагенты получили от авиакомпании Turkish Airlines предложение аннулировать билеты россиян, купленные до 23 апреля, в Мехико и Канкун до 31 июля, сообщает РБК .

Такое заявление турецкая авиакомпания сделала после того, как десятки россиян столкнулись с проблемами на пересадке в Стамбуле на рейсы в Мексику. Граждан РФ не пускали в самолеты без объяснения причин даже при наличии обратного билета и оплаченных отелей.

Российское посольство отреагировало на заявление Turkish Airlines и подчеркнуло, что сотрудники авиакомпании не всегда вели себя корректно, а также посоветовало подумать об использовании услуг данного авиаперевозчика.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона уже работает с Турцией по факту не допуска граждан в Мексику. Представители авиакомпании заявили, что отказывают в перелете из-за нежелания оплачивать билеты россиянам при их депортации из Мексики.