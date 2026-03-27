Цифровизация на автомобильном рынке: покупать авто становится прозрачнее и безопаснее

О том, как цифровые сервисы и площадки изменили автомобильный рынок, рассказал руководитель направления «Доверие и безопасность» в «Авито Авто» Илья Евсеев.

— Илья, на ваш взгляд стал ли автомобильный рынок в последние годы более безопасным для покупателя?

Безусловно. Если говорить об автомобилях с пробегом, покупать их стало безопаснее, чем раньше — в том числе благодаря переходу в онлайн. За последние 10–15 лет цифровизация автобизнеса заметно изменила рынок.

Такая трансформация рынка — ответ на меняющиеся потребности аудитории. В последние годы заметно усилился запрос на безопасность — как со стороны профессиональных участников рынка, так и со стороны покупателей. Мы в Авито внимательно отслеживаем эти изменения и регулярно анализируем обратную связь пользователей. Поэтому постоянно совершенствуем механики проверки контента на платформе, чтобы пользователи могли быстрее находить подходящие варианты и безопасно совершать сделки.

Сегодня 8 из 10 покупателей начинают поиски подходящего варианта онлайн, и чтобы обезопасить пользователей, у нас на платформе реализовано множество различных проверок, которые помогают верифицировать все объявления и продавцов. Это позволяет сделать процесс выбора прозрачнее.

— Есть ли механизмы купли/продажи автомобилей вроде «безопасной сделки», которая сейчас пользуется популярностью в сфере сделок с недвижимостью?

Многие автосалоны готовы провести для покупателя сделку под ключ: подобрать автомобиль, оформить договор (при необходимости — также кредит и страховку), провести диагностику. У нас на платформе есть «Селект», который предлагает проверенные автомобили от надежных дилеров. Сопровождение полное — от подбора до подготовки к сделке. Мы видим, что сервис отвечает потребностям пользователей в надежной покупке — только этой зимой в нем было предложено больше 50 тысяч авто с пробегом, а спрос на них оказался почти на 40% выше, чем годом ранее.

— Как решения цифровых платформ в сфере безопасности меняют пользовательский опыт и снижают риски для потребителей?

Те продавцы, которые дают хороший опыт пользования площадкой, получают статус «Надежный партнер», который помогает их объявлениям подниматься выше в поиске и рекомендациях и приносит дополнительные просмотры и контакты. Еще у нас есть отметка «Документы проверены», подтверждающая личность продавца: для ее получения нужно лишь пройти быструю проверку в личном кабинете, например, через авторизацию на сервисе «Госуслуги», или же с помощью документа, удостоверяющего личность.

— Какие существуют векторы развития авторынка с точки зрения его обеления и повышения безопасности?

Сегодня профессиональные продавцы настраиваются на долгосрочное сотрудничество. Им важно, чтобы покупатель не просто остался доволен, но и вернулся снова — не только за следующей покупкой через 3-5 лет, но и за регулярным обслуживанием или ремонтом автомобиля.

Уровень безопасности сделки тоже растет — цифровые площадки, в том числе Авито, постоянно совершенствуют алгоритмы, чтобы защитить и продавца, и покупателя. Мы постоянно устраиваем для дилеров регулярные выездные и онлайн-проверки, просим подтверждать данные об автомобилях и проводим тайные выезды, чтобы оценить тот опыт, который реально получит будущий покупатель.

— Вы упомянули нейросетевые технологии в контексте анализа данных. А как они помогают в проведении безопасной сделки по покупке автомобиля?

Если говорить о нашей платформе, мы активно используем различные варианты алгоритмов ИИ, которые способствуют повышению прозрачности сделок. Например, в отчетах «Автотеки» искусственный интеллект анализирует данные более чем из 2000 источников, агрегирует их и формирует рекомендации по автомобилю. Для дилеров есть специальные возможности, позволяющие анализировать трафик и повышать конверсию в сделки. Например, такие инструменты как «горячие лиды» и «аудит трафика».

Еще с прошлого года мы в Авито запустили тестирование двух ИИ‑ассистентов — «Ави» для покупателей и «Ави Pro» для профессиональных продавцов. Они нацелены на упрощение взаимодействия с платформой, среди прочих функций реализован сценарий по подбору авто, ориентированный на задачи покупателей.

— Давайте набросаем идеальный сценарий покупки автомобиля. С чего начинать, какие проверки проводить, на что обращать внимание?

Если вы решили покупать автомобиль самостоятельно, важно в первую очередь определиться с целью и бюджетом на покупку. У нас на платформе большая часть информации уже доступна пользователю — сервисы помогают заранее оценить дополнительные расходы, поэтому нет необходимости самостоятельно искать и анализировать большое количество материалов. Также важно внимательно изучить профиль продавца. Хорошо, если профиль создан хотя бы несколько месяцев назад, верифицирован по документам, а на аватаре есть фото. Конечно, крайне желательно проверить автомобиль по базам данных. Например, рекомендую приобрести отчет «Автотеки», который позволит получить максимум информации о самом авто, его сервисном обслуживании, зафиксированных ДТП и сведения о юридической чистоте.

— Какие рекомендации вы бы могли дать продавцам для повышения качества создаваемого объявления и его надежности?

В объявлении нужно обязательно указать всю информацию подробно, включая критичные недочеты (например, что машина была в ДТП или имеет окрасы). Также стоит прямо сообщить, если на автомобиль наложены юридические ограничения, поскольку это может повлиять на решение о покупке. Фото автомобиля советую делать со всех сторон и при хорошем освещении. Еще один важный момент — открытая вежливая коммуникация. Старайтесь отвечать оперативно, не пропускать звонки. Очень советую общаться исключительно в контуре площадки, на которой выставлено объявление.