Цены на такси в Москве резко выросли из-за проблем с авто и интернетом

Стоимость поездок в такси в Москве резко увеличилась из-за нехватки свободных автомобилей на фоне проблем с мобильным интернетом и связью в столице. Об этом сообщает РИА Новости .

В приложении «Яндекс Go» оказались недоступны несколько тарифов для поездки. Причина в том, что нет свободных водителей.

Коэффициент повышенного спроса на поездку равен 1,6 от первоначальной стоимости.

Ранее власти предупредили москвичей о проблемах со связью и мобильным интернетом с 7 по 9 мая. Ограничения вводят намеренно для обеспечения безопасности.

Жители Подмосковья и мегаполиса столкнулись с новыми сбоями в работе мобильной сети. Она частично не функционирует у нескольких операторов. Также стало известно, что система быстрых платежей (СБП) в области и столице с 7 по 9 мая может работать со сложностями при оплате и переводе средств между счетами.