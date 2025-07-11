Тротуар от ЖК «Мытищи Лайт» до деревни Болтино будет обустроен

На встрече присутствовали представители профильных управлений администрации муниципалитета и «Мосавтодора».

Тут остается участок дороги протяженностью почти 70 м вдоль Осташковского ш. от ул. Красная Слобода почти до Храма Живоначальной Троицы в деревне Болтино, на котором отсутствует пешеходный тротуар. Пешеходам, которые соблюдают правила дорожного движения, приходится передвигаться сложными маршрутами с переходом на другую сторону дороги. Многие игнорируют опасность и двигаются вдоль обочины оживленной трассы.

Данный вопрос поднимался неоднократно. Есть четкое понимание действий по обустройству данного тротуара, есть средства на эти работы, которые могут быть выполнены в достаточно короткие сроки.

«У нас есть понимание с коллегами из „Мосавтодора“ о том, как решить этот вопрос. Но с учетом требований безопасности необходима соответствующая схема организации дорожного движения с обустройством тротуара и сохранением переходно-скоростной полосы, которая должна быть согласована с министерством транспорта. В случае положительного решения сами работы не займут много времени и могут быть выполнены до конца лета», — поделился директор управления транспорта и дорожного хозяйства администрации городского округа Мытищи Арсений Сурояков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог. Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок, сообщил он.