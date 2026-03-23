Таксисты попросили отменить единый цвет такси в Нижегородской области

Общественный совет по развитию такси обратился к губернатору Нижегородской области с просьбой не вводить обязательный цвет для автомобилей такси. Инициативу оранжевого кузова продвигает региональный Минтранс, сообщает pravda-nn.ru .

Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области предложило закрепить для такси единый оранжевый цвет. Исключение планируют сделать для автомобилей категории «бизнес» — они должны быть черными.

В Общественном совете по развитию такси считают, что нововведение приведет к уходу части перевозчиков с рынка, росту цен и увеличению доли нелегальных водителей. Минимальная стоимость оклейки автомобиля начинается от 95 тысяч рублей, перекраска может обойтись до 285 тысяч рублей.

«Водители автомобилей, имеющие установленный цвет такси, будут легко узнаваемы пассажирами в первую очередь, особенно в крупных городах, где движение интенсивное и разнообразие транспорта велико», — сообщили в региональном Минтрансе.

В ведомстве подчеркнули, что мера не спровоцирует отток легальных перевозчиков и рост цен. По мнению министерства, единый цвет упростит контроль за разрешениями, снизит риск поездок с нелегальными водителями и положительно скажется на имидже региона. В ближайшее время власти планируют обсудить инициативу с представителями отрасли.

