Стало известно, когда вновь заработает станция МЦК «Нижегородская»

Станция МЦК «Нижегородская» вновь станет доступна для пассажиров с 1 марта, сообщает пресс-служба МЖД в Telegram-канале .

Межведомственная комиссия одобрила возобновление посадки и высадки на станции. Сейчас там идут ремонтные работы, поэтому проход будет осуществляться с помощью временного турникетного павильона.

Посадка и высадка из поездов будет будет проходить по следующей схеме: в сторону станции «Угрешская» — изо всех вагонов, в сторону «Андроновки» — кроме первой двери первого вагона.

30 января на станции провалилась часть платформы. По данным MSK1.RU обрушение могло произойти из-за лопнувшей балки.

