Сотни пассажиров застряли в аэропортах Московского региона из-за дронов

В аэропортах Внуково, Шереметьево и Домодедово пассажиры не могут вылететь из-за атак украинских беспилотников, сообщает SHOT .

На вылет минимум 13 рейсов задержаны во Внукове, 11 — в Домодедове. Кроме того, задерживаются и прилетающие лайнеры.

Сейчас в зоне ожидания воздушных гаваней находится много пассажиров, в том числе с детьми. Некоторые должны были вылететь ночью, но рейсы были перенесены несколько раз.

Ночью аэропорты Московского региона несколько раз закрывали из-за массированной атаки БПЛА. Утром в четверг снова огранили работу Домодедова. Во Внукове пассажиров предупредили, что некоторые рейсы выполняются с задержками.

Российские системы ПВО за прошлую ночь ликвидировали 105 беспилотников самолетного типа. Из них 35 сбили над Московским регионом.