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Ситуация на дорогах Москвы оценивается в 5 баллов, несмотря на непогоду

По информации ЦОДД, ситуация на столичных дорогах в понедельник оценивается в 5 баллов из 10 возможных, сообщает пресс-служба городского Дептранса.

Водителей попросили соблюдать скоростной режим и не отвлекаться на телефон.

Из-за непогоды временно перекрыто движение транспорта на Волоколамском шоссе в районе дома 142, на улице Адмирала Корнилова в районе дома 65Б/1, в Проектируемом проезде № 4062 (Нагатинская набережная).

Интенсивное движение наблюдается на ТТК в районе Чурской эстакады и в районе Киевского путепровода, на МКАД в районе Каширского шоссе.

Водителям порекомендовали пересесть с личного на общественный транспорт, который работает штатно. Если поездок на машине нельзя избежать, то лучше отлижить их на более позднее время — после 20 часов.

Ранее ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что на Москву обрушилось 50 л воды на 1 кв. м. В столице месячная норма по осадкам выполнена повсеместно, а в Подмосковье — перевыполнена.

Ливни принесли множество неудобств жителям Московского региона. На юго-востоке столицы под воду ушел целый участок МКАД. Некоторые горожане добираются до машин на сапах.