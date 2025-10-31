Штраф до 5 тысяч: автоюрист рассказал о плевках из окон машин

Эксперт по автомобилям Лев Воропаев заявил, что, если водитель плюнет в другого человека из окна машины, суд это может квалифицировать как публичное оскорбление и наказать его штрафом от 3 до 5 тысяч рублей, сообщает Газета.ru .

«Даже если водитель не попал в инспектора, это публичное оскорбление», — сказал специалист.

По его словам, намеренное попадание слюной в сторону полицейских рассматривается как открытое проявление неуважения к должностному лицу, находящемуся при исполнении своих служебных обязанностей, и преследуется по закону.

В случае подобного инцидента по отношению к сотрудникам дорожной полиции в отношении водителя будет инициировано уголовное разбирательство на основании статьи 319 Уголовного кодекса Российской Федерации. Воропаев пояснил, что данная статья предусматривает денежное взыскание в размере до сорока тысяч рублей, а наиболее суровое наказание за данное деяние — исправительные работы на срок до одного года.

