Садясь к «бомбилам» в автомобиль, вы идете на риск: можете попасть в ДТП или вовсе стать жертвой мошенников, сообщил РИАМО автоэксперт Максим Егоров.

Ранее стало известно, что в Москве на фоне ограничений связи подскочил спрос на водителей-частников, подрабатывающих на собственных автомобилях.

«Самый большой риск — это безопасность. Если человек официально вызывает такси, в случае чего можно „найти концы“. К сожалению, статистика перевозок имеет свою печальную сторону: ДТП, задержание водителей в состоянии алкогольного опьянения и масса различных мошенничеств. Даже среди официальных заказов такси бывали случаи, когда пассажира чем-то напаивали, а потом грабили. Поэтому, официально заказывая такси, мы эти риски минимизируем», — сказал Егоров.

Он напомнил, что даже при проблемах с интернетом для пассажиров по-прежнему доступен вызов такси по телефону. Этот отошедший в прошлое метод вновь стал актуален.

