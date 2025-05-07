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Самолетам разрешили взлет и посадку в аэропортах Домодедово и Жуковский

В аэропортах Внуково и Жуковский сняты временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Меры вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских авиалайнеров, сообщили в Росавиации.

Ранее в аэропорту Домодедово предупредили об изменении расписания полетов. Пассажирам советовали проверять онлайн-табло перед поездкой в авиагавань.

Утром 7 мая авиакомпания «Аэрофлот» также сообщила о возможных отменах или объединении ряда рейсов. Позже авиаперевозчик «Победа» тоже объявил об отмене некоторых сегодняшних рейсов.

Накануне Московский регион вновь подвергся атаке беспилотников. Вражеские дроны сбивали средствами противовоздушной обороны.