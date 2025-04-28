Самолет нарисовал звезду над Петербургом в ожидании отмены режима «Ковер»

В Санкт-Петербурге вводили режим «Ковер» из-за возможной вражеской атаки. Тем временем командир рейса NWS318 авиакомпании Nordwind нарисовал в небе пятиконечную звезду в честь приближения 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщает «Фонтанка» .

Обычно самолеты в небе летают кругами или зигзагами. Звезду заметили пользователи Сети на онлайн-карте сервиса FlightRadar. Судя по всему, таким образом пилот почтил важную приближающуюся дату — День Победы.

В петербургском аэропорту Пулково в 07:25 были введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Это было необходимо, чтобы обеспечить безопасность гражданских самолетов. Ограничения сняли в 09:30. За это время 17 самолетов «ушли» на запасные аэродромы.

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что два украинских беспилотника сбили в небе над регионом. Один БПЛА уничтожили над Киришским, а второй — над Волховским районом.