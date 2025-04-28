17 рейсов улетели на запасные аэродромы из-за ограничений в Пулкове
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17 самолетов «ушли» на запасные аэродромы после того, как были введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов в петербургской воздушной гавани Пулково. Об этом сообщает в своем Telegram-канале пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.
Ограничения на прием и отправку самолетов в Пулкове сняли в 09:30.
Их вводили для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Нужные меры предприняли экипажи самолетов, авиационные диспетчеры, службы Пулкова.
Временные ограничения в петербургском аэропорту ввели в 07:25.
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