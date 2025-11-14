С 18 ноября пройдет конкурс фоторабот по ПДД, направленный на профилактику ДТП зимой

С 18 ноября 2025 года по 18 февраля 2026 года пройдет VI Всероссийский конкурс фото-видеоработ по ПДД «Дорожная грамматика зимних дорог детства», направленный на профилактику ДТП в зимний период. Об том сообщает пресс-служба благотворительного фонда поддержки детей, пострадавших в ДТП имени «Наташи Едыкиной»

Благотворительный фонд поддержки детей пострадавших в ДТП имени «Наташи Едыкиной» предлагает создать фото или видео работы на тему правильного поведения детей зимой, на что в зимний период времени стоит особенно обращать внимание в правилах дорожного движения.

Конкурс фото — видео работ по ПДД проводится с целью профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием детей в опасный зимний период, через художественно-эстетические навыки и способности.

Конкурс проводится в рамках проекта «ДОРОЖНАЯ ГРАММАТИКА». К участию в конкурсе приглашаются дети от 6 до 16 лет.

Конкурсные материалы принимаются согласно положению конкурса строго на электронный адрес: dor.grammatika@fond-edykina.ru, dor.grammatika@fond-edykina.ru; сайт проекта, https://fond-edykina.ru.

Миссия фонда: