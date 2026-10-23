Россияне назвали цену и прямой перелет главными критериями выбора рейса

Цену билета и отсутствие пересадок учитывают по 76% пассажиров внутренних рейсов. Это показал опрос МТС Ads среди 2,5 тыс. россиян, сообщает Газета.ru .

На международных маршрутах стоимость важна для 71% опрошенных, прямой перелет — для 64%. Время вылета и прибытия учитывают 40% пассажиров на внутренних направлениях и 35% — на зарубежных.

Включенный в тариф багаж важен для 28% участников на международных рейсах и 21% — на внутренних. Комфорт и питание отметили 31% и 26% соответственно. При сравнении авиакомпаний 71% готовы выбрать более выгодный тариф. Бонусные мили влияют на выбор лишь у 5%.

«Половина респондентов продолжают выбирать путешествия самолетом потому, что ценят скорость перемещения между городами и странами, менее половины — потому что это удобно», — отметил коммерческий директор МТС Ads Артем Пуликов.

По России 69% участников летают один-два раза в год, 22% — три-пять раз. За рубеж один-два раза в год отправляются 65%, а 22% пока не пользуются международными рейсами.

Главной причиной недовольства стали задержки — их назвали 70%. Неудобные кресла и нехватку пространства отметили 52%, шумных попутчиков — 43%, доплаты за питание или выбор места — 29%.

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