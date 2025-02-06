Россиян штрафуют за покупку машин у иностранцев наличкой

Жителей РФ начали штрафовать за покупку автомобиля у владельцев-иностранцев при помощи наличных денег. За это придется заплатить 20–40% от суммы сделки, сообщает Mash .

Штраф выписывают согласно 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле». В документе прописано, что если у продавца нет российского паспорта, то с ним нельзя нельзя расплачиваться наличкой, иначе за покупку будет штраф.

Недавно штраф оплатила москвичка, которая купила за наличку внедорожник. Она обратилась в Национальный автомобильный союз. Девушка приобрела иномарку KIA Sorento за 2,85 млн у гражданина Киргизии, за авто заплатила наличные, так как не знала о законе, по которому оплачивать покупку она должна была только через банк. В итоге она отдала еще 855 тыс. рублей штрафа.

Глава НАС Антон Шапарин уточнил, что союз попросил министерство финансов России отказаться от данной практики, так как страна входит в Единое таможенное пространство.