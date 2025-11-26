Reuters: утильсбор и НДС грозят обрушить продажи машин в РФ

Авторынок в России переживает глубокий структурный кризис, но он может достигнуть нового дна в начале 2026 года, сообщает «ФедералПресс» .

Как пишет Reuters, возможно слабое оживление продаж новых машин в конце этого года, но затем прогнозируется серьезный спад из-за увеличения утильсбора и планируемого роста НДС.

«Годовые объемы уже близки к критически низким отметкам — около 1,3 млн единиц. Мы ожидаем, что январь и февраль будут особенно слабыми, с падением продаж на 5–10%», — отметил президент ассоциации российских автомобильных дилеров Алексей Подщеколдин.

Аналогичное мнение и у исполнительного директора агентства «Автостат» Сергея Удалова, он прогнозирует крайне низкие показатели в начале 2026 года.

Всплеск продаж новых машин в октябре на 35%, когда в РФ купили 165 702 автомобиля, эксперты назвали ажиотажным спросом. Это было вызвано стремлением россиян приобрести машину до вступления в силу новых правил, которые приведут к сильному подорожанию. Средняя цена нового авто достигла исторического максимума, она составила 3,43 млн рублей.

Главными причинами ожидаемого на авторынке кризиса аналитики называют значительное повышение размера утильсбора. С 1 декабря он вырос для мощных и дорогих моделей, которые ввозятся частными лицами, а с 1 января платеж проиндексируют примерно на 10% для всех. Дополнительное давление будет оказывать и планируемое повышение НДС в стране с 20% до 22% в 2026 году.

Ранее китайские автопроизводители начали массово покидать российский рынок в 2025 году из-за падения продаж, роста утильсбора и импортных пошлин.

