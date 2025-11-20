Китайские автопроизводители массово уходят с российского рынка в 2025 году

Китайские автобренды сокращают присутствие в России на фоне резкого снижения продаж. По данным «Южного автомобиля» со ссылкой на CarNewsChina, с января по сентябрь 2025 года Китай поставил в Россию 357 700 новых автомобилей — это на 58% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Россия опустилась с первого на третье место среди крупнейших рынков сбыта для китайских автопроизводителей. Теперь лидирует Мексика с 410 700 проданными машинами, на втором месте — Эмираты (367 800 автомобилей).

Ситуация ухудшилась после осеннего повышения утильсбора на импортные автомобили в 2024 году на 70–85%. В январе 2025 года импортные пошлины выросли до 20–38%, что лишило китайские автомобили ценового преимущества. Кроме того, в апреле 2024 года была закрыта схема ввоза новых автомобилей через Казахстан под видом поддержанных.

Экономический спад и рост ключевой ставки до 21% привели к удорожанию автокредитов примерно до 30% годовых. В результате с начала 2025 года по сентябрь продажи новых автомобилей в России сократились на четверть. Китайские бренды реализовали 576 тысяч машин — почти вдвое меньше, чем годом ранее.

Из-за этих изменений за первый квартал 2025 года в России закрылось 213 дилерских центров китайских автопроизводителей.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.