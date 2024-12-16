Расписание пригородных поездов четырех направлений МЖД изменится с 17 декабря

Расписание некоторых пригородных поездов Савеловского, Белорусского, Горьковского и Казанского направлений изменится с 17 декабря в связи с развитием инфраструктуры на участках Каналстрой — Вербилки, Люберцы-1 — Быково, станциях Железнодорожная и Петровско-Разумовская. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья со ссылкой на МЖД.

Так, на участке Каналстрой — Вербилки Савеловского направления 17–28 декабря в будние дни с 9:50 до 13:50 продолжатся работы по усилению объектов энергообеспечения. В связи с этим ряд поездов проследуют по укороченным маршрутам.

На перегоне Люберцы-1 — Быково Казанского направления в связи с ремонтными работами технологические «окна» назначены 17–28 декабря в интервале между 0:40 и 5:20. На время работ будут закрываться для движения 1, 3 и 4 главные пути, пропуск поездов организуется по соседним путям. В связи с этим внесены корректировки в расписание пригородных поездов, в том числе МЦД-3: у некоторых электричек изменится время отправления и прибытия, количество остановок, несколько поездов выведены из графика.

На станции Железнодорожная Горьковского направления продолжится строительство опор конкорса и схода на платформу в будние дни 17–28 декабря с 10:10 до 15:10. На период работ будет закрываться движение по двум путям станции, поезда будут пропускаться по соседним путям, что отразится на расписании поездов, в том числе МЦД-3. У некоторых поездов изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок, несколько электричек проследует по укороченным маршрутам. Это также отразится на графике: у некоторых поездов изменится время отправления и прибытия, количество остановок, часть электричек станут следовать по укороченным маршрутам, несколько поездов выведены из расписания.

На строящейся станции Петровско-Разумовская продолжится монтаж остекления конкорса. Работы будут проводиться преимущественно в ночное время с 23:40 до 5:30 17–28 декабря, за исключением выходных дней. Для обеспечения безопасности будет приостанавливаться движение по 1 и 2 главным путям поочередно, что повлияет на расписание. В частности, у некоторых поездов изменится время отправления и прибытия, несколько электричек выведены из графика.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что для переходов через железную дорогу на территории Подмосковья установили новые стандарты. Так, переход обязательно должен быть крытым.

Также Воробьев сообщал, что в регионе реконструируют ж/д переезды и есть потребность в строительстве путепроводов, так как при запуске МЦД растет интенсивность движения электричек.