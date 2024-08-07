Работу общественного транспорта в Москве могут изменить из-за ливня
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Из-за мощного ливня в разных районах Москвы работа наземного общественного транспорта может быть оперативно скорректирована, сообщает городской Дептранс.
Пассажирам рекомендовали быть внимательными и слушать объявления водителей.
Ранее из-за непогоды на участке улицы Покрышкина в Москве временно перекрыли движение транспорта.
Территорию ряда районов, расположенных на юге, юго-западе и юго-востоке города, в среду днем начало затапливать из-за мощного ливня. Улицы и дороги превратились в реки, машины затоплены.