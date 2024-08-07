сегодня в 16:10

Временно закрыто движение на улице Покрышкина в Москве из-за сильного ливня

На участке улицы Покрышкина в столице временно перекрыли движение транспорта из-за сильного ливня, сообщает пресс-служба городского Дептранса.

Улица перекрыта в районе дома 1, корпус 1.

Водителям посоветовали выбирать пути объезда. Для поездок по городу жителям и гостям столицы рекомендовали использовать метрополитен.

Некоторые районы на юге, юго-западе и юго-востоке мегаполиса в среду начало затапливать из-за мощного ливня. Городские дороги превратились в реки, машины затоплены.