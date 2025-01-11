Работу еще двух аэропортов приостановила Росавиация

Росавиация временно приостановила работу еще двух аэропортов — в Кирове Кировской области и в столице Башкортостана — в Уфе, об этом в Telegram-канале сообщил пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко.

Обе воздушные гавани не принимают рейсы и не отправляют самолеты в другие города. Это связано с воздушной опасностью в регионах.

В Кирове работу аэропорта приостановили в 18:45 по московскому времени, а в Уфе — спустя пять минут. Эта воздушная гавань приостановила работу в 18:50.

Начиная с 19:20 к штатному режиму работы вернулись аэропорты Казани, Самары и Нижнекамска. Все ограничения сняты, воздушная опасность отменена.