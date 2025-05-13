Рабочие отремонтировали остановочные павильоны в семи округах Подмосковья

Ремонтные работы провели на остановках, расположенных на городских улицах: в микрорайоне Салтыковка в Балашихе, Олимпийском проспекте в Мытищах, ул. Клемента Готвальда в Подольске и проспекте Красной Армии в Сергиевом Посаде.

Также починили остановочные павильоны в малых населенных пунктах: на ул. Шоссейной в деревне Сафоново Раменского округа, на Большом Кореневском шоссе в поселке городского типа Малаховка округа Люберцы и на дороге в деревне Демихово Орехово-Зуевского округа.

Работы по поддержанию элементов инфраструктуры специалистами «Мосавтодора» проводятся регулярно. Особое внимание уделяют объектам, влияющим на безопасность дорожного движения: знаки, светофоры, ограждения, искусственные неровности.

Глава Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в апреле как область, так и муниципалитеты должны быть в полной готовности к началу работ по текущему и капитальному ремонту дорог. В этом году перед Подмосковьем стоит масштабная задача — привести в порядок почти 1,5 км дорожного полотна, из которых 659 км составляют муниципальную сеть.