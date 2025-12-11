Прокуратура контролирует ситуацию с задержкой рейсов в аэропортах Москвы

Московская межрегиональная транспортная прокуратура проводит проверку в связи с задержками рейсов в аэропортах Московского региона, сообщает пресс-служба ведомства.

В ночь на 11 декабря были временно закрыты на прилет и вылет аэропорты Внуково, Домодедово и Шереметьево из-за атаки БПЛА. В четверг утром воздушные гавани открыли, но после повторной атаки дронов их работу вновь ограничили.

По состоянию на утро 11 декабря: в аэропорту Внуково задержали 94 рейса, в Шереметьеве — 75 рейсов, в Домодедове — 69 рейсов.

Московская прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте держит на контроле соблюдение прав пассажиров. Граждане могут обратиться к дежурному прокурору по телефону: +7 (916) 555-23-57.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.