Привлекательная цена и быстрая доставка: как россиян обманывают при покупке авто

В России зафиксирован новый вид мошенничества, связанный с автомобилями. Теперь злоумышленники обманывают желающих приобрести машины из-за рубежа по более выгодной цене, используя криптовалютные кошельки, ущерб достигает десятков миллионов рублей, сообщает SHOT .

Одним из пострадавших стал сибиряк по имени Кирилл, который рассказал о том, как решил заказать китайский кроссовер Lynk & Co 05 через параллельный импорт. Он нашел группу в Telegram, где ему пообещали доставить автомобиль всего за 20 дней по привлекательной стоимости. Единственным условием была оплата в криптовалюте, что не насторожило мужчину, так как в чате было множество положительных отзывов и отчетов о якобы успешно совершенных сделках.

Представитель компании оперативно подобрал для Кирилла Lynk & Co 05 2022 года выпуска в серебристом цвете за 1,8 млн рублей и настоятельно рекомендовал не затягивать с приобретением, ссылаясь на предстоящее увеличение цен с 1 ноября из-за изменений в размере утилизационного сбора.

По указанию менеджера мужчина установил приложение для криптокошелька Trust Wallet, получил подробные инструкции и перевел на свой счет всю сумму в 1,8 млн рублей с целью «подтверждения своей финансовой состоятельности». Для дополнительной убедительности ему предоставили ссылку на платформу, где якобы отображалась информация о получателе средств и можно было отслеживать соблюдение юридических формальностей.

Однако, перейдя по указанной ссылке, Кирилл предоставил мошенникам полный доступ к своему криптокошельку, после чего все его средства были похищены.

Ранее сообщалось, что мошенники стали обманывать жителей Москвы в метро. Злоумышленники просили у горожан помощи в совершении звонка, но сами незаконно устанавливали в их телефоны доступ к сайту, позволяющему проводить махинации с арендованным жильем.

