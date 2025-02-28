Представитель Буйнова обвинил пострадавшую в ДТП в попытке монетизировать аварию

Концертный директор известного певца Александра Буйнова, Сергей Пудовкин, заявил, что пострадавшая в ДТП с артистом женщина всех обманывает и пытается монетизировать аварию, потому что ей кто-то подсказал так поступить, пишет Mash .

По словам Пудовкина, женщина намеренно искажает факты ради привлечения внимания СМИ. Он подчеркнул, что сразу после случившегося Буйнов предложил пострадавшей помощь, что было официально зарегистрировано. Артист сознательно не поднимал пенсионерку, опасаясь усугубить возможные травмы, и не покидал место происшествия.

«Я могу сказать, с моей точки зрения, не знаю, может быть, ей кто-то нашептал, я абсолютно убежден, что она прекрасная женщина, которая пострадала в дорожно-транспортном происшествии. Еще раз обращаю ваше внимание: пострадала в дорожно-транспортном происшествии, но сейчас, видимо, чужими словами пытается эту ситуацию в самом плохом смысле этого слова монетизировать», — заявил представитель Буйнова.

Однако Алла Смирнова придерживается иной версии событий. Пенсионерка ранее подробно рассказала, что с ней случилось. Она заявляет об отсутствии какого-либо контакта как с самим исполнителем, так и с его командой после аварии.

Также сообщалось, что Буйнов мог попасть в аварию из-за препаратов, которые принимает по назначению врача в борьбе против онкологического заболевания.