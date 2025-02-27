«Даже не извинился»: пенсионерка подробно описала, как ее сбил Буйнов на Lexus
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Пенсионерка, пострадавшая в ДТП с участием певца Александра Буйнова в Подмосковье, подробно описала произошедшее. Она подтвердила, что после ДТП артист прятался в машине и, по ее предположению, пытался скрыться. Пострадавшая утверждает, что Буйнов все еще даже не извинился перед ней, сообщает SHOT.
«Не связывался, ни извинений, никаких звонков, никаких компенсаций. Ни со мной, ни с моим сыном он не связывался», — заявила Алла Николаевна, пострадавшая в ДТП с Александром Буйновым.
Она рассказала, что вечером шла с работы и переходила «зебру», когда в нее врезался «большой автомобиль» черного цвета. По словам женщины, за рулем машины находился Буйнов, который не сигналил ей.
После столкновения артист сидел в своей иномарке и не выходил. Спустя некоторое время, по словам пострадавшей, Буйнов «вышел, посмотрел, что я лежу, начал собираться».
Пострадавшая подчеркнула, что Александр Буйнов «даже близко не подошел» после того, как сбил ее.
«Уже ему люди даже говорили: „Как не стыдно. Хоть бы подошел, извинился“», — сказала Алла Николаевна.
По словам женщины, когда Буйнов увидел, что она не поднимается с асфальта, он посмотрел на нее и решил покинуть место ДТП. После этого прохожие закричали «фотографируйте быстрее», опасаясь, что певец скроется.
Алла Николаевна заявила, что Буйнов так и ни разу не подошел к ней. Сейчас пострадавшая находится в больнице с подозрением на сотрясение мозга и разрывом связки.