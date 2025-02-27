«Даже не извинился»: пенсионерка подробно описала, как ее сбил Буйнов на Lexus

SHOT: Буйнов все еще не извинился перед пенсионеркой, которую сбил в Подмосковье

Пенсионерка, пострадавшая в ДТП с участием певца Александра Буйнова в Подмосковье, подробно описала произошедшее. Она подтвердила, что после ДТП артист прятался в машине и, по ее предположению, пытался скрыться. Пострадавшая утверждает, что Буйнов все еще даже не извинился перед ней, сообщает SHOT .

«Не связывался, ни извинений, никаких звонков, никаких компенсаций. Ни со мной, ни с моим сыном он не связывался», — заявила Алла Николаевна, пострадавшая в ДТП с Александром Буйновым.

Она рассказала, что вечером шла с работы и переходила «зебру», когда в нее врезался «большой автомобиль» черного цвета. По словам женщины, за рулем машины находился Буйнов, который не сигналил ей.

После столкновения артист сидел в своей иномарке и не выходил. Спустя некоторое время, по словам пострадавшей, Буйнов «вышел, посмотрел, что я лежу, начал собираться».

Пострадавшая подчеркнула, что Александр Буйнов «даже близко не подошел» после того, как сбил ее.

«Уже ему люди даже говорили: „Как не стыдно. Хоть бы подошел, извинился“», — сказала Алла Николаевна.

По словам женщины, когда Буйнов увидел, что она не поднимается с асфальта, он посмотрел на нее и решил покинуть место ДТП. После этого прохожие закричали «фотографируйте быстрее», опасаясь, что певец скроется.

Алла Николаевна заявила, что Буйнов так и ни разу не подошел к ней. Сейчас пострадавшая находится в больнице с подозрением на сотрясение мозга и разрывом связки.