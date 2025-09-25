«Китайцы» по цене премиума: названы последствия повышения утильсбора в РФ

сегодня в 12:08

Дешевые авто из КНР по цене премиума заполонят рынок РФ при повышении утильсбора

Повышение утильсбора с 1 ноября приведет к пропорциональному росту цен на автомобили, смещению рынка в более дешевые и менее безопасные, неэкологичные импортные модели, сообщил РИАМО управляющий директор PUNKT E Константин Алябьев.

«Поскольку отечественный автопром не в состоянии удовлетворить спрос, в большинстве сегментов рынка мы ожидаем пропорциональный рост цен, смещение рынка в более дешевые импортные модели (и менее безопасные, неэкологичные)», — заявил эксперт.

По его словам, потеряют привлекательность современные модели с гибридным и электрическим двигателями, что отбросит развитие автомобильного рынка на десятилетие назад.

В итоге страна потеряет весь догоняющий технологический рост, который был обеспечен в 2022–2024 годах за счет реализации программы субсидирования зарядной инфраструктуры, а миллиарды бюджетных рублей окажутся инвестированными с отрицательной эффективностью, отметил Алябьев.

«Рынок окончательно заполонят самые дешевые автомобили китайского производства, которые будут продаваться по цене премиального сегмента», — резюмировал автоэксперт.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.