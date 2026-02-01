Поезда до Москвы массово задерживаются на Казанском направлении МЖД

Поезда до Москвы массово задерживаются в воскресенье днем на Казанском направлении МЖД. У ряда поездов задержка составляет более 2 часов, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» .

Пассажиры поездов из Круглого Поля, Ижевска, Самары и Йошкар-Олы рассказали, что поезда начали отставать от расписания еще ночью, когда следовали через Нижегородскую и Владимирскую области. Два состава, которые должны были прибыть на Казанский вокзал в 9:30, к этому времени только въехали в Подмосковье.

Аналогичная ситуация произошла с поездами из Уфы и Казани, которые должны прибыть в Москву позже. К настоящему причины задержек неизвестны.

Ранее электричка протаранила легковую машину на перегоне Красноармейск-Софрино на Ярославском направлении МЖД. Среди пассажиров и бригады локомотива пострадавших нет.

