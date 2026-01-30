Почти всмятку: электричка протаранила авто в Подмосковье
Фото - © Медиасток.рф
Электричка протаранила легковую машину на перегоне Красноармейск-Софрино на Ярославском направлении Московской железной дороги (МЖД) около 09:30. Предварительно, водитель автомобиля нарушил правила дорожного движения, сообщает «Подслушано электрички Москвы».
Он выехал на железнодорожные пути. В этот момент по ним ехал поезд.
Команда локомотива действовала в соответствии с инструкцией. Водителю легковой машины подали звуковой сигнал. Было применено экстренное торможение.
Однако расстояние было маленькое, и электричка въехала в автомобиль. Состав с рельсов не сошел.
Среди пассажиров и бригады локомотива пострадавших нет. Поезд остановили на период ожидания и работы экстренных служб. Затем движение было продолжено.
На опубликованных кадрах видно, что легковая машина получила сильный удар в левую часть. Она наполовину смята. О состоянии водителя не сообщается.
