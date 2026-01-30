Почти всмятку: электричка протаранила авто в Подмосковье

сегодня в 11:43

Электричка протаранила легковую машину на перегоне Красноармейск-Софрино на Ярославском направлении Московской железной дороги (МЖД) около 09:30. Предварительно, водитель автомобиля нарушил правила дорожного движения, сообщает « Подслушано электрички Москвы ».

Он выехал на железнодорожные пути. В этот момент по ним ехал поезд.

Команда локомотива действовала в соответствии с инструкцией. Водителю легковой машины подали звуковой сигнал. Было применено экстренное торможение.

Однако расстояние было маленькое, и электричка въехала в автомобиль. Состав с рельсов не сошел.

Среди пассажиров и бригады локомотива пострадавших нет. Поезд остановили на период ожидания и работы экстренных служб. Затем движение было продолжено.

На опубликованных кадрах видно, что легковая машина получила сильный удар в левую часть. Она наполовину смята. О состоянии водителя не сообщается.

