Почти 10 остановочных павильонов восстановили в Люберцах за неделю

Дорожные службы городского округа Люберцы за минувшую неделю восстановили 8 остановочных павильонов, пострадавших от вандалов. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«За минувшую неделю было восстановлено 8 остановочных павильонов, пострадавших от актов вандализма. Недавно на улице 8 Марта от рук вандалов пострадала одна из остановок. Нарушители ломают боковые стенки и крыши павильонов, разбивают стекла, наносят надписи и рисунки, а также выбрасывают бытовые отходы», — отметил руководитель управления дорожного хозяйства и развития дорожной инфраструктуры администрации Иван Игнатов.

Он добавил, что дорожные службы стараются оперативно приводить остановочные пункты в порядок, чтобы жители могли комфортно пользоваться общественным транспортом.

«Призываем всех горожан бережно относиться к общественному имуществу. За вандализм предусмотрена административная и уголовная ответственность», — подчеркнул Игнатов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам отслеживать состояние вылетных трасс и объектов нестационарной торговли.

«Очень важно в дальнейшем эту работу сопровождать. Очень надеюсь, что каждый глава такие вопиющие недоразумения, я бы так сказал, у себя на территории видит и готов их менять на новые», — сказал Воробьев.