Пловцы Щелкова взяли 9 медалей на международных и Всероссийских соревнованиях

С 12-го по 15-е ноября в городе Санкт-Петербург проводились масштабные международные и Всероссийские соревнования по подводному спорту. В мероприятии приняли участие и щелковские пловцы — спортсмены плавательного центра «Нептун», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Они показали отличный результат, привезя домой в сумме 9 медалей. Никита Рябченко завоевал два золота, два серебра и бронзу. Иван Николаев дважды стал серебряным призером, а Вера Сичинова завоевала две бронзы. Кроме того, команда не получила ни одной дисквалификации и ни одного штрафного очка.

«Это мощный результат упорных тренировок и настоящего командного духа! Поздравляем наших спортсменов и их тренера — Елену Викторовну Сергееву, а также главного тренера сборной команды Московской области — Алексея Евгеньевича Кулика», — прокомментировали представители плавательного центра.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.