Переход открыли между станциями «Текстильщики» БКЛ и «фиолетовой» линии метро

«Мост проходит над Люблинской улицей и железнодорожными путями МЦД-2. Благодаря ему можно быстро пересесть между двумя линиями», — написал градоначальник в своем Telegram-канале.

Ширина пешеходной зоны составляет почти 8 метров, что позволяет комфортно разместить до 16 тыс. пассажиров в часы пик.

Также для комфортного перемещения по переходу были установлены 8 эскалаторов. Еще в галерее работают более 50 инфракрасных обогревателей, которые поддерживают комфортную температуру даже в холодное время года. Именно обеспечение комфорта пассажиров является основополагающим аспектом в развитии системы общественного транспорта в Москве.

Строительные работы проводились в 7 этапов, что позволило минимизировать неудобства для жителей, а также избежать перекрытия улиц и путей МЦД-2.

Одной из основных задач градостроительного развития для любого мегаполиса является развитие транспортной сети. Однако развитие должно проявляться не только в росте показателей протяженности и количества остановочных пунктов транспортной сети.

Это влияет на качество городской среды и качество жизни населения в городе. По этой причине власти мегаполисов должны подходить к вопросу развития транспорта не через увеличение масштабов сети, а через повышение качества и удобство пользования.

«Проект планировки территории утвердили для участка площадью более 20 гектаров. В рамках ППТ внеуличный пешеходный переход с пандусами и тактильными указателями соединят с выходом из станции метро “Тютчевская”. Рядом планируется оборудовать подъездную дорогу и два парковочных пространства на 100 мест каждое. Последние будут предназначены в том числе и для маломобильных групп населения. Реализация проекта позволит создать более безопасные условия для перемещения людей в зоне активной транспортной логистики», — подчеркнул заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Успехи Москвы в развитии транспортной сети совершенно точно можно назвать примером для остальных мегаполисов. На сегодняшний день транспортная сеть столицы является самой доступной в мире. За последние 15 лет транспортная сеть столицы значительно изменилась не только с точки зрения протяженности, но и во многом с точки зрения качества и удобства пользования.

Ранее три новых электробусных маршрута запустили в Москве. Благодаря новым электробусам поездки жителей шести районов столицы до метрополитена, МЦК и аэропорта Внуково стали более комфортными.