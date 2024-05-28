Пассажиры возмущаются задержкой рейса компании RedWings в Домодедово

Рейс авиакомпании RedWings задержали на 12 часов в аэропорту Домодедово. Самолет должен был вылететь из Москвы в Тель-Авив, но этого не произошло. Пассажиры жалуются на отсутствие компенсации, сообщает Mash .

По словам пассажиров, за 12 часов представители компании выдали им всего один ваучер на 400 рублей в самое дорогое кафе. На эти деньги там можно приобрести только воду.

Также люди отметили, что на горячей линии им не отвечают, а в самом аэропорту нет ни одного специалиста из RedWings, который может ответить на вопросы клиентов.

В итоге в полдень часть пассажиров посадили в самолет, который направился в Тель-Авив через Сочи. Остальные остались в аэропорту. По предварительным данным, причина задержки рейса — поломка на борту.

Ранее шесть пассажиров и шесть членов экипажа пострадали при попадании самолета авиакомпании Qatar Airways, который летел из Дохи в Дублин, в зону турбулентности во время полета над Турцией. После приземления самолет встретили сотрудники экстренных служб, включая полицию аэропорта и пожарно-спасательную службу.