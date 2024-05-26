12 человек на рейсе авиакомпании Qatar Airways пострадали из-за турбулентности

Шесть пассажиров и шесть членов экипажа пострадали при попадании самолета авиакомпании Qatar Airways, который летел из Дохи в Дублин, в зону турбулентности во время полета над Турцией, сообщает РИА Новости.

По данным телеканала Sky News, рейс приземлился в аэропорту Дублина 26 мая. После приземления самолет встретили сотрудники экстренных служб, включая полицию аэропорта и пожарно-спасательную службу.

Команда аэропорта Дублина продолжает помогать пассажирам и сотрудникам авиакомпании.

Шесть пассажиров и шесть членов экипажа на борту сообщили о травмах после того, как самолет попал в зону турбулентности во время полета.