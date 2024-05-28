Домодедово: пассажиров задержанного рейса отправят следующим бортом Red Wings

Рейс WZ 017 в Тель-Авив авиакомпании Red Wings был задержан из-за технической проблемы на 12 часов. Оставшаяся часть пассажиров полетит следующим рейсом авиакомпании, сообщили РИАМО в пресс-службе аэропорта Домодедово.

Рейс авиакомпании RedWings задержали на 12 часов в аэропорту Домодедово. Самолет должен был вылететь из Москвы в Тель-Авив, но этого не произошло. Пассажиры жаловались на отсутствие компенсации. Люди также отмечали, что на горячей линии им никто не отвечал.

Как уточнили в аэропорту, пассажиров поселили в гостинице, часть из них вылетела в Тель-Авив после замены самолета.

Представители аэропорта отметили, что авиакомпанией в полном объеме были соблюдены требования федеральных авиационных правил.

Пассажиры были размещены в гостинице. Часть людей улетела в Тель-Авив рейсом WZ 9017 после замены самолета. Оставшиеся пассажиры отправятся в Израиль следующим рейсом авиакомпании.