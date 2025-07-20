Пассажиры в Пулкове спят на полу из-за переносов и отмены рейсов

На видео запечатлены несколько десятков пассажиров. Они устроили себе ночлег на полу, так как были вынуждены ждать из-за переносов и отмены рейсов.

В аэропортах столичного региона в ночь на 20 июля вводились временные ограничения на полеты. На фоне этого некоторые рейсы были перенаправлены в Санкт-Петербург.

Пулково пришлось работать в условиях высокой интенсивности. В связи с этим вводились изменения в расписании рейсов. Как только ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах Московского региона были сняты, сотрудники Пулкова приступили к стабилизации расписания.

Ограничения были введены для обеспечения безопасности полетов. Между тем в ночь на 20 июля система ПВО отразила атаку 13 беспилотников, летевших Москву, как сообщал мэр города Сергей Собянин.