Пассажиры в Пулкове спят на полу из-за переносов и отмены рейсов
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Аэропорт Пулково этой ночью принял пассажиров перенаправленных рейсов. Некоторым людям, ожидавшим возобновления полетов, пришлось спать прямо на полу. Кадры обстановки публикует «Осторожно новости».
На видео запечатлены несколько десятков пассажиров. Они устроили себе ночлег на полу, так как были вынуждены ждать из-за переносов и отмены рейсов.
В аэропортах столичного региона в ночь на 20 июля вводились временные ограничения на полеты. На фоне этого некоторые рейсы были перенаправлены в Санкт-Петербург.
Пулково пришлось работать в условиях высокой интенсивности. В связи с этим вводились изменения в расписании рейсов. Как только ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах Московского региона были сняты, сотрудники Пулкова приступили к стабилизации расписания.
Ограничения были введены для обеспечения безопасности полетов. Между тем в ночь на 20 июля система ПВО отразила атаку 13 беспилотников, летевших Москву, как сообщал мэр города Сергей Собянин.