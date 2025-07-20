Собянин: ПВО уничтожила 13 беспилотников, атаковавших Москву

Система противовоздушной обороны отразила атаку 13 беспилотников, атаковавших Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале .

«ПВО Минобороны уничтожено 13 вражеских БПЛА, атаковавших Москву», — отметил он.

На месте падения беспилотников прибыли экстренные службы.

О пострадавших не сообщается.

Ранее в московском аэропорту «Шереметьево» ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов.

Ночью система противовоздушной обороны уничтожила атаковавший Москву вражеский беспилотник.