Собянин: ПВО уничтожила 13 беспилотников, атаковавших Москву
Система противовоздушной обороны отразила атаку 13 беспилотников, атаковавших Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.
«ПВО Минобороны уничтожено 13 вражеских БПЛА, атаковавших Москву», — отметил он.
На месте падения беспилотников прибыли экстренные службы.
О пострадавших не сообщается.
Ранее в московском аэропорту «Шереметьево» ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов.
Ночью система противовоздушной обороны уничтожила атаковавший Москву вражеский беспилотник.