Пассажиры рейса Анталия-Москва пожаловались на потерянный багаж

Россияне, прилетевшие ночью из Антальи в Москву, пожаловались, что им до сих пор не вернули потерянный багаж, сообщает «Осторожно, Москва» .

Так, пассажирка рейса TK 3050 после приземления в столичном аэропорту Внуково оказалась без багажа.

«Прилетели вчера ночным рейсом из Анталии с пятичасовым опозданием Turkish Airlines. Два часа с момента прилета и до 02:19 оформляли все необходимые бумаги», — пожаловалась девушка.

При этом, по словам пассажирки, сотрудники аэропорта до сих пор с ней не связались по поводу возврата потерянного багажа.

Ранее аэропорт Внуково сообщил, что авиакомпания Turkish Airlines не загрузила 730 мест багажа на пять рейсов из Антальи в Москву.