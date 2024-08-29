Пассажиры «Мострансавто» совершили 3,8 млн поездок до мистических мест в регионе

Пассажиры автобусов «Мострансавто» совершили 3,8 млн поездок с начала года на 15 маршрутах, ведущих к местам с мистическими историями и «паранормальными активностями». Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Чаще всего пассажиры оплачивали проезд социальными картами, по ним было зафиксировано свыше 2 млн поездок. Также более 1 млн трансакций было совершено, когда пассажиры оплачивали проезд банковскими картами. По транспортным картам «Стрелка» и «Тройка» зарегистрировано 765 тысяч поездок.

Наибольшее число поездок зафиксировано на маршруте № 21 «Орехово-Зуево — Ликино-Дулево (Красочный завод)» — на нем с начала года пассажиры проехали более 1 млн раз.

Популярным среди пассажиров, любящих мистику, оказался № 22 «Орехово-Зуево — Куровское», на маршруте также совершено свыше 1 млн поездок. На третьем месте — маршрут № 46 «ст. Истра — Глебово», на нем зарегистрировано более 237 тысяч поездок.

Расписание движения автобусов доступно на остановках и на веб-сайте компании. За справочной информацией и по вопросам транспортной работы пассажиры могут обратиться, позвонив по номеру Единой линии связи: 8(800)700-31-13, направив сообщение в группу в соцсети «ВКонтакте» или через личный кабинет на сайте предприятия. Кроме того, у Мострансавто есть чат-бот в Telegram.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье регулярно обновляют парк автобусов.

«В Московской области работают более 8 тыс. автобусов. Регион обновил 2 тыс. автобусов», — сказал глава региона.

Также в Подмосковье ввели безналичную оплату автобусов. Воробьев в ходе своего обращения отметил жалобы на те места, где до сих пор требуют оплату наличными. Далее в Подмосковье будут продолжать продвигать безналичную оплату.